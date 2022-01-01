ClearTax Gehälter

Unternehmensverzeichnis
ClearTax's Gehaltsbereich reicht von $11,907 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $103,809 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ClearTax. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $16.8K
Software Engineering Manager
Median $104K

Business Analyst
$11.9K
Geschäftsentwicklung
$19.8K
Produktdesigner
$30.7K
Programmmanager
$13K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei ClearTax unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei ClearTax gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $103,809. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei ClearTax gemeldet wurde, beträgt $27,941.

