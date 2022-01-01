Unternehmensverzeichnis
Clearco
Clearco Gehälter

Clearco's Gehaltsbereich reicht von $77,472 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $188,187 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Clearco. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $133K
Data Scientist
$104K
Marketing
$188K

Produktmanager
$146K
Recruiter
$95K
Vertrieb
$77.5K
Software Engineering Manager
Median $176K
FAQ

The highest paying role reported at Clearco is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

