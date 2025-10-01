Die Software-Ingenieur-Vergütung in New York City Area bei CLEAR reicht von $217K pro year für Software Engineer II bis $353K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New York City Area beläuft sich auf $223K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CLEARs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
20%
JAHR 1
30%
JAHR 2
50%
JAHR 3
Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)
50% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)
