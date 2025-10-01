Unternehmensverzeichnis
CLEAR Software-Ingenieur Gehälter in New York City Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in New York City Area bei CLEAR reicht von $217K pro year für Software Engineer II bis $353K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New York City Area beläuft sich auf $223K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CLEARs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

30%

JAHR 2

50%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei CLEAR in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $352,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CLEAR für die Position Software-Ingenieur in New York City Area beträgt $215,000.

Weitere Ressourcen