CLEAR Software-Ingenieur Gehälter in India

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in India bei CLEAR beläuft sich auf ₹1.84M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CLEARs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket CLEAR Software Engineer Bengaluru, KA, India Gesamt pro Jahr ₹1.84M Stufe Software Engineer I Grundgehalt ₹1.84M Stock (/yr) ₹0 Bonus ₹0 Jahre im Unternehmen 0 Jahre Jahre Erfahrung 0 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 20 % JAHR 1 30 % JAHR 2 50 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

30 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 30.00 % jährlich )

50 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 50.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei CLEAR ?

