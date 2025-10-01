Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in India bei CLEAR beläuft sich auf ₹1.84M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CLEARs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
JAHR 1
30%
JAHR 2
50%
JAHR 3
Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)
50% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen