  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • India

CLEAR Software-Ingenieur Gehälter in India

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in India bei CLEAR beläuft sich auf ₹1.84M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CLEARs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹1.84M
Stufe
Software Engineer I
Grundgehalt
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
0 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei CLEAR?

₹13.95M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

30%

JAHR 2

50%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Software-Ingenieur w CLEAR in India wynosi rocznie ₹7,927,480. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CLEAR dla stanowiska Software-Ingenieur in India wynosi ₹1,836,238.

