CLEAR Gehälter

CLEAR's Gehaltsbereich reicht von $6,651 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb in United States am unteren Ende bis $418,000 für einen Software Engineering Manager in India am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CLEAR. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025
20%
JAHR 1
30%
JAHR 2
50%
JAHR 3
Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:
20% wird erworben im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
30% wird erworben im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)
50% wird erworben im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)
