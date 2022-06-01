Unternehmensverzeichnis
CLEAR Gehälter

CLEAR's Gehaltsbereich reicht von $6,651 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb in United States am unteren Ende bis $418,000 für einen Software Engineering Manager in India am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CLEAR. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend-Softwareingenieur

Software Engineering Manager
Median $418K
Produktdesigner
Median $188K

Produktmanager
Median $250K
Technischer Programm-Manager
Median $200K
Business Operations Manager
$72.4K
Kundenservice
$42K
Data Scientist
$201K
Marketing
$121K
Recruiter
$191K
Vertrieb
$6.7K
Cybersicherheitsanalyst
$113K
Vesting-Plan

20%

JAHR 1

30%

JAHR 2

50%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei CLEAR unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 20% wird erworben im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 30% wird erworben im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 50% wird erworben im 3rd-JAHR (50.00% jährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CLEAR gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $418,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CLEAR gemeldet wurde, beträgt $191,453.

