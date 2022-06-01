Unternehmensverzeichnis
Clear Capital
Clear Capital Gehälter

Clear Capital's Gehaltsbereich reicht von $44,880 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $150,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Clear Capital. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $150K
Business Analyst
$64.3K
Kundenservice
$44.9K

Produktmanager
$141K
Technischer Programm-Manager
$137K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Clear Capital gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $150,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Clear Capital gemeldet wurde, beträgt $136,554.

