CleanChoice Energy
CleanChoice Energy Gehälter

CleanChoice Energy's Gehaltsbereich reicht von $6,553 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $185,925 für einen Data Scientist am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CleanChoice Energy. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Buchhalter
$6.6K
Data Scientist
$186K
Marketing-Betrieb
$112K

Software-Ingenieur
$166K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CleanChoice Energy gemeldet wurde, ist Data Scientist at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,925. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CleanChoice Energy gemeldet wurde, beträgt $138,809.

