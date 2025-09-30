Die Software-Ingenieur-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Clari reicht von $135K pro year für L1 bis $364K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $190K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Claris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Clari unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
