Clari
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Seattle Area

Clari Software-Ingenieur Gehälter in Greater Seattle Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Seattle Area bei Clari beträgt $209K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Seattle Area beläuft sich auf $182K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Claris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
Software Engineer 1(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$209K
$186K
$23.4K
$0
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Clari unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Clari unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Clari in Greater Seattle Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $251,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Clari für die Position Software-Ingenieur in Greater Seattle Area beträgt $182,000.

