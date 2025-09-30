Unternehmensverzeichnis
CitiusTech
CitiusTech Software-Ingenieur Gehälter in Mumbai Metropolitan Region

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Mumbai Metropolitan Region bei CitiusTech beträgt ₹614K pro year für Software Engineer I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Mumbai Metropolitan Region beläuft sich auf ₹727K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CitiusTechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Was sind die Karrierestufen bei CitiusTech?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,843,579. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CitiusTech für die Position Software-Ingenieur in Mumbai Metropolitan Region beträgt ₹1,144,459.

