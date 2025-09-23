Unternehmensverzeichnis
Citadel
  • Gehälter
  • Hardware-Ingenieur

  • Alle Hardware-Ingenieur-Gehälter

Citadel Hardware-Ingenieur Gehälter

Die Hardware-Ingenieur-Vergütung in United States bei Citadel beträgt $213K pro year für L1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $328K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Citadels Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

$160K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Citadel?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Hardware-Ingenieur di Citadel in United States mencapai total kompensasi tahunan $625,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk posisi Hardware-Ingenieur in United States adalah $327,500.

