Cisco
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

  • India

Cisco Datenwissenschaftler Gehälter in India

Die Datenwissenschaftler-Vergütung in India bei Cisco reicht von ₹3.19M pro year für Grade 8 bis ₹7.02M pro year für Grade 11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹3.19M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciscos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cisco unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Cisco in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹8,213,580. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cisco für die Position Datenwissenschaftler in India beträgt ₹3,325,313.

Weitere Ressourcen