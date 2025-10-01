Unternehmensverzeichnis
Cisco Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Bengaluru

Die Datenwissenschaftler-Vergütung in Greater Bengaluru bei Cisco reicht von ₹3.28M pro year für Grade 8 bis ₹7.02M pro year für Grade 11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹3.33M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciscos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cisco unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Datenwissenschaftler at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹8,213,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Datenwissenschaftler role in Greater Bengaluru is ₹3,325,313.

