Cisco
Cisco Customer Success Gehälter in Raleigh-Durham Area

Das mittlere Customer Success-Vergütungspaket in Raleigh-Durham Area bei Cisco beläuft sich auf $131K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciscos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Gesamt pro Jahr
$131K
Stufe
G10
Grundgehalt
$119K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Jahre im Unternehmen
5-10 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cisco?

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cisco unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Customer Success bei Cisco in Raleigh-Durham Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $191,160. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cisco für die Position Customer Success in Raleigh-Durham Area beträgt $132,000.

Weitere Ressourcen