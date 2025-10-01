Unternehmensverzeichnis
Cisco
Cisco Business-Analyst Gehälter in San Francisco Bay Area

Die Business-Analyst-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Cisco reicht von $86.2K pro year für Grade 4 bis $171K pro year für Grade 10. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $114K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciscos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cisco unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Business-Analyst bei Cisco in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cisco für die Position Business-Analyst in San Francisco Bay Area beträgt $107,000.

