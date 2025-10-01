Unternehmensverzeichnis
Cisco Geschäftsabläufe Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Geschäftsabläufe-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Cisco beläuft sich auf $175K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciscos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$175K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cisco?

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cisco unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Cisco in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $355,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cisco für die Position Geschäftsabläufe in San Francisco Bay Area beträgt $182,700.

