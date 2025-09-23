Unternehmensverzeichnis
CircleCI
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
CircleCI Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Netherlands bei CircleCI reicht von $51.9K bis $73.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CircleCIs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$58.9K - $69.8K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Datenanalyst Einträges bei CircleCI um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei CircleCI unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Datenanalyst at CircleCI in Netherlands sits at a yearly total compensation of $73,620. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Datenanalyst role in Netherlands is $51,854.

Weitere Ressourcen