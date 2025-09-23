CircleCI Geschäftsentwicklung Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei CircleCI reicht von $165K bis $235K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CircleCIs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $189K - $221K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $165K $189K $221K $235K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei CircleCI unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei CircleCI ?

