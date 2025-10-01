Die Software-Ingenieur-Vergütung in Prague Metropolitan Area bei Cimpress beträgt CZK 1.67M pro year für PR3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Prague Metropolitan Area beläuft sich auf CZK 1.45M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cimpresss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Cimpress unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)