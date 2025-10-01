Unternehmensverzeichnis
Cimpress
Cimpress Software-Ingenieur Gehälter in Prague Metropolitan Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Prague Metropolitan Area bei Cimpress beträgt CZK 1.67M pro year für PR3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Prague Metropolitan Area beläuft sich auf CZK 1.45M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cimpresss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
PR1
(Einstiegslevel)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Cimpress unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Cimpress in Prague Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 2,256,651. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cimpress für die Position Software-Ingenieur in Prague Metropolitan Area beträgt CZK 1,446,103.

