  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Produktmanager Gehälter in Mumbai Metropolitan Region

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in Mumbai Metropolitan Region bei Cimpress beläuft sich auf ₹5.65M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cimpresss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Gesamt pro Jahr
₹5.65M
Stufe
PR3
Grundgehalt
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cimpress?

₹13.94M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Cimpress unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Cimpress in Mumbai Metropolitan Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹11,527,837. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cimpress für die Position Produktmanager in Mumbai Metropolitan Region beträgt ₹5,647,991.

