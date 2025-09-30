Unternehmensverzeichnis
Ciklum
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Czech Republic

Ciklum Software-Ingenieur Gehälter in Czech Republic

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Czech Republic bei Ciklum beträgt CZK 1.11M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Czech Republic beläuft sich auf CZK 1.16M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ciklums Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
(Einstiegslevel)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

CZK 3.5M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Ciklum?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Ciklum in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,268. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Software-Ingenieur role in Czech Republic is CZK 1,163,632.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Ciklum gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen