Die Software-Ingenieur-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Ciena reicht von $114K pro year für P1 bis $180K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $130K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cienas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Ciena unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
