Ciena Software-Ingenieur Gehälter in Greater Ottawa Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Ottawa Area bei Ciena reicht von CA$98.4K pro year für P1 bis CA$148K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Ottawa Area beläuft sich auf CA$125K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cienas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
(Einstiegslevel)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Anzeigen 2 Weitere Stufen
CA$226K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ciena unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Embedded Systems Software Engineer

FAQ

Weitere Ressourcen