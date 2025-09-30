Unternehmensverzeichnis
Ciena
Ciena Optikingenieur Gehälter in Greater Ottawa Area

Die Optikingenieur-Vergütung in Greater Ottawa Area bei Ciena reicht von CA$110K pro year für P2 bis CA$168K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Ottawa Area beläuft sich auf CA$117K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cienas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ciena unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Optikingenieur at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$187,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Optikingenieur role in Greater Ottawa Area is CA$158,174.

