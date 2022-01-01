Unternehmensverzeichnis
Ciena
Ciena Gehälter

Cienas Gehaltsbereich reicht von $33,419 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Redakteur in Canada am unteren Ende bis $275,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ciena. Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Embedded Systems Software Engineer

Hardware-Ingenieur
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optikingenieur
Median $83.1K

Software-Engineering-Manager
Median $275K
Business-Analyst
$86.7K
Kundenservice
$87.3K
Data-Science-Manager
$139K
Datenwissenschaftler
$78.9K
Unternehmensberater
$180K
Marketing
$252K
Maschinenbauingenieur
$66.8K
Produktdesigner
$101K
Vertrieb
Median $116K
Vertriebsingenieur
$150K
Lösungsarchitekt
$110K
Technischer Programmmanager
$95.8K
Technischer Redakteur
$33.4K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ciena unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ciena ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $275,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ciena beträgt $103,078.

Weitere Ressourcen