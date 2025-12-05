Unternehmensverzeichnis
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Canada bei CI Global Asset Management reicht von CA$64.5K bis CA$88K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CI Global Asset Managements Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$50K - $60.4K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei CI Global Asset Management?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei CI Global Asset Management in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$88,010. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CI Global Asset Management für die Position Finanzanalyst in Canada beträgt CA$64,490.

Weitere Ressourcen

