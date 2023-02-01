Unternehmensverzeichnis
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Gehälter

Church of Jesus Christ of Latter-day Saintss Gehaltsbereich reicht von $13,431 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $124,320 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

Software-Ingenieur
Median $124K
Verwaltungsassistent
$13.4K
Kundenservice
$56.3K

Informationstechnologe (IT)
$45.5K
Cybersicherheitsanalyst
$75.6K
UX-Forscher
$98.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $124,320. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Church of Jesus Christ of Latter-day Saints beträgt $65,950.

