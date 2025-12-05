Unternehmensverzeichnis
China Telecom
China Telecom Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in Singapore bei China Telecom reicht von SGD 73.2K bis SGD 102K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für China Telecoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$61.5K - $74.5K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei China Telecom?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei China Telecom in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 102,306. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei China Telecom für die Position Projektmanager in Singapore beträgt SGD 73,202.

Weitere Ressourcen

