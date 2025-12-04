Unternehmensverzeichnis
China Telecom
China Telecom Unternehmensanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensanalyst-Gesamtvergütung in Hong Kong (SAR) bei China Telecom reicht von HK$548K bis HK$795K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für China Telecoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei China Telecom?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensanalyst bei China Telecom in Hong Kong (SAR) liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von HK$794,803. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei China Telecom für die Position Unternehmensanalyst in Hong Kong (SAR) beträgt HK$547,679.

Weitere Ressourcen

