China Telecom Americas
    Über uns

    China Telecom Americas is an international telecom services provider that offers data, IP, and voice wholesale services to multinational companies, organizations, and international carriers.

    http://ctamericas.com
    Website
    2002
    Gründungsjahr
    450
    Anzahl Mitarbeiter
    Hauptsitz

