Chewy Gehälter

Chewys Gehaltsbereich reicht von $41,392 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $557,200 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Chewy. Zuletzt aktualisiert: 11/18/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Business Intelligence Engineer

Wissenschaftler

Datenwissenschaftler
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produktmanager
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Software-Engineering-Manager
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produktdesigner
Median $170K

UX-Designer

Finanzanalyst
Median $140K
Programmmanager
Median $219K
Technischer Programmmanager
Median $260K
Unternehmensanalyst
Median $170K
Marketing
Median $296K
Projektmanager
Median $202K
Datenanalyst
Median $157K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $128K
Personalwesen
Median $200K
Marketing-Operations
Median $61.3K
Informationstechnologe (IT)
Median $230K
Geschäftsabläufe
$112K
Geschäftsentwicklung
$487K
Kundenservice
$41.4K
Data-Science-Manager
$557K
Produktdesign-Manager
$201K
Personalvermittler
Median $172K
Vertrieb
$145K
Lösungsarchitekt
$251K

Datenarchitekt

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Chewy unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Chewy ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $557,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Chewy beträgt $204,651.

Weitere Ressourcen