Chess.com
Chess.com Gehälter

Chess.coms Gehaltsbereich reicht von $53,443 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $120,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Chess.com. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Median $120K
Unternehmensanalyst
$53.4K
Marketing
$106K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Chess.com ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $120,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Chess.com beträgt $105,840.

