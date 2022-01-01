Unternehmensverzeichnis
Checkr
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Checkr Gehälter

Checkrs Gehaltsbereich reicht von $73,630 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $360,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Checkr. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Software-Entwickler

Software-Engineering-Manager
Median $351K
Kundenservice
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Datenanalyst
$181K
Finanzanalyst
$191K
Personalwesen
$258K
Marketing
$226K
Produktdesigner
Median $220K
Produktmanager
Median $360K
Programmmanager
$122K
Personalvermittler
Median $172K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Checkr unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Checkr ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $360,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Checkr beträgt $205,475.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Checkr gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen