Checkmarx Gehälter

Checkmarxs Gehaltsbereich reicht von $117,476 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $238,800 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Checkmarx. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $118K
Marketing
$214K
Produktmanager
$117K

Vertrieb
$239K
Software-Engineering-Manager
$135K
Lösungsarchitekt
$213K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Checkmarx ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $238,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Checkmarx beträgt $173,938.

