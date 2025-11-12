Die Quality Assurance (QA) Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Charles Schwab reicht von $94.5K pro year für 54 bis $140K pro year für 58. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $132K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Charles Schwabs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Charles Schwab unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)