Charles Schwab
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Full-Stack Software-Entwickler

  • United States

Charles Schwab Full-Stack Software-Entwickler Gehälter in United States

Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Charles Schwab reicht von $91.1K pro year für 54 bis $163K pro year für 58. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $120K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Charles Schwabs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
54
Software Developer I(Einstiegslevel)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Anzeigen 4 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Charles Schwab unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Full-Stack Software-Entwickler bei Charles Schwab in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $176,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Charles Schwab für die Position Full-Stack Software-Entwickler in United States beträgt $127,000.

Weitere Ressourcen