Charles Schwab Full-Stack Software-Entwickler Gehälter in United States

Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Charles Schwab reicht von $91.1K pro year für 54 bis $163K pro year für 58. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $120K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Charles Schwabs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Einstiegslevel ) $91.1K $86.7K $114 $4.2K 55 Software Developer II $115K $106K $0 $8.4K 56 Software Developer III $129K $122K $0 $7.4K 57 Software Developer IV $161K $143K $0 $17.1K Anzeigen 4 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Charles Schwab unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Charles Schwab ?

