Chainlink Labs
Chainlink Labs Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater London Area bei Chainlink Labs beläuft sich auf £134K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Chainlink Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£134K
Stufe
L3
Grundgehalt
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Chainlink Labs?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei Chainlink Labs unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (5.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Chainlink Labs in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £215,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Chainlink Labs für die Position Software-Ingenieur in Greater London Area beträgt £123,098.

