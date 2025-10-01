Chainlink Labs Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater London Area bei Chainlink Labs beläuft sich auf £134K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Chainlink Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket Chainlink Labs Software Engineer London, EN, United Kingdom Gesamt pro Jahr £134K Stufe L3 Grundgehalt £86.4K Stock (/yr) £48K Bonus £0 Jahre im Unternehmen 1 Jahr Jahre Erfahrung 4 Jahre

Vesting-Zeitplan Haupt 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart Options Bei Chainlink Labs unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Chainlink Labs ?

