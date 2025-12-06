Bei Chainlink Labs unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )

20 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 5.00 % vierteljährlich )