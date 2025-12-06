Unternehmensverzeichnis
Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in China bei Chainlink Labs reicht von CN¥1.2M bis CN¥1.67M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Chainlink Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$180K - $212K
China
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$168K$180K$212K$234K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei Chainlink Labs unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (5.00% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Chainlink Labs in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥1,666,782. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Chainlink Labs für die Position Datenwissenschaftler in China beträgt CN¥1,196,664.

