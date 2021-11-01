Unternehmensverzeichnis
Chainalysis
Chainalysis Gehälter

Chainalysis's Gehaltsbereich reicht von $143,068 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $310,896 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Chainalysis. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $160K
Produktmanager
Median $211K
Software Engineering Manager
Median $290K

Verwaltungsassistent
$286K
Data Scientist
$162K
Personalwesen
$279K
Marketing
$178K
Produktdesigner
$143K
Recruiter
$162K
Vertrieb
$311K
Lösungsarchitekt
$199K

Datenarchitekt

Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Chainalysis unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Chainalysis gemeldet wurde, ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $310,896. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Chainalysis gemeldet wurde, beträgt $199,000.

