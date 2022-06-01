Unternehmensverzeichnis
CGG
CGG Gehälter

CGG's Gehaltsbereich reicht von $65,631 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist in United Kingdom am unteren Ende bis $99,735 für einen Software Engineering Manager in Canada am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CGG. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $68.3K
Datenanalyst
$86.6K
Data Scientist
$65.6K

Geologieingenieur
$69.7K
Software Engineering Manager
$99.7K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CGG gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $99,735. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CGG gemeldet wurde, beträgt $69,650.

