CFGI Gehälter

CFGI's Gehaltsbereich reicht von $84,575 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $131,340 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CFGI. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Buchhalter
$114K
Finanzanalyst
$84.6K
Unternehmensberater
$131K

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CFGI gemeldet wurde, ist Unternehmensberater at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $131,340. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CFGI gemeldet wurde, beträgt $114,240.

Andere Ressourcen