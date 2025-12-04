Unternehmensverzeichnis
Cfd Research
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

Cfd Research Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei Cfd Research reicht von $148K bis $211K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cfd Researchs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$169K - $198K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$148K$169K$198K$211K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenwissenschaftler Einträges bei Cfd Research um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Cfd Research?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Cfd Research in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $210,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cfd Research für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $147,600.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Cfd Research gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Square
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Stripe
  • Google
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cfd-research/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.