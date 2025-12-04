Certn Informationstechnologe (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Informationstechnologe (IT)-Gesamtvergütung bei Certn reicht von CA$141K bis CA$200K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Certns Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $116K - $132K Canada Übliche Spanne Mögliche Spanne $102K $116K $132K $145K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Certn unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Certn ?

