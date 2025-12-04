Unternehmensverzeichnis
Certn
Certn Kundenservice-Operations Gehälter

Die durchschnittliche Kundenservice-Operations-Gesamtvergütung bei Certn reicht von CA$35.5K bis CA$48.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Certns Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$27.8K - $33K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$25.7K$27.8K$33K$35.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Certn unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice-Operations bei Certn liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$48,592. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Certn für die Position Kundenservice-Operations beträgt CA$35,493.

Weitere Ressourcen

