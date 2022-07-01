Unternehmensverzeichnis
CertiK
CertiK Gehälter

CertiK's Gehaltsbereich reicht von $102,000 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist am unteren Ende bis $653,250 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CertiK. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $160K

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
Median $102K
Data Science Manager
$209K

Produktdesigner
$146K
Produktmanager
$219K
Projektmanager
$653K
Cybersicherheitsanalyst
$175K
Software Engineering Manager
$624K
FAQ

The highest paying role reported at CertiK is Projektmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $653,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CertiK is $192,035.

Andere Ressourcen