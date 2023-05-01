Unternehmensverzeichnis
Certa
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Certa Gehälter

Certa's Gehaltsbereich reicht von $17,488 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software Engineering Manager am unteren Ende bis $144,720 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Certa. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $39.6K
Personalwesen
$19.4K
Projektmanager
$145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Software Engineering Manager
$17.5K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Certa je Projektmanager at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $144,720. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Certa je $29,530.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Certa gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • Snap
  • Microsoft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen