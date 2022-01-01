Unternehmensverzeichnis
Cerner
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Cerner Gehälter

Cerners Gehaltsbereich reicht von $2,387 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $195,640 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cerner. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Unternehmensberater
Median $58.3K
Lösungsarchitekt
Median $91.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Geschäftsabläufe
$53.3K
Unternehmensanalyst
$49.8K
Kundenservice
$51.7K
Datenanalyst
$68.7K
Data-Science-Manager
$58.1K
Datenwissenschaftler
$63.7K
Personalwesen
$14.1K
Informationstechnologe (IT)
$124K
Produktdesigner
Median $100K
Produktmanager
$2.4K
Programmmanager
Median $95.8K
Vertrieb
$196K
Vertriebsingenieur
$87.6K
Cybersicherheitsanalyst
$140K
Software-Engineering-Manager
$19.3K
Technischer Programmmanager
Median $97.6K
Technischer Redakteur
$88.6K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Cerner ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $195,640. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cerner beträgt $61,012.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Cerner gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Alithya
  • Pushpay
  • Dentsply Sirona
  • EPAM Systems
  • Sprint
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen