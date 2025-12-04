Unternehmensverzeichnis
CERN
CERN Maschinenbauingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Maschinenbauingenieur-Gesamtvergütung in Switzerland bei CERN reicht von CHF 54.3K bis CHF 77.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CERNs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei CERN?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Maschinenbauingenieur bei CERN in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 77,081. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CERN für die Position Maschinenbauingenieur in Switzerland beträgt CHF 54,292.

Weitere Ressourcen

