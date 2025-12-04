Unternehmensverzeichnis
CERN
CERN Verwaltungsassistent Gehälter

Die durchschnittliche Verwaltungsassistent-Gesamtvergütung in Switzerland bei CERN reicht von CHF 33.2K bis CHF 46.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CERNs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei CERN?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Verwaltungsassistent bei CERN in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 46,188. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CERN für die Position Verwaltungsassistent in Switzerland beträgt CHF 33,161.

